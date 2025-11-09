"Usó el dinero de Thiago": Camilota alquiló un departamento y le llovieron las críticas

La ex "Cuestión de Peso" mostró su nueva vivienda en las redes y hubo debate con respecto al origen de los fondos: la influencer negó cualquier especulación.

La influencer Camilota , ex participante de "Cuestión de Peso" y hoy figura en redes sociales con miles de seguidores, volvió a ser noticia tras compartir un importante logro personal. A través de su cuenta de Instagram, la joven mostró su nuevo departamento en Ramos Mejía y acompañó las imágenes con un mensaje cargado de emoción y superación: “Hoy empieza una nueva etapa. Me costó, lloré, dudé pero nunca bajé los brazos. Este lugar es el resultado de creer en mí incluso cuando todo se caía. Lo soñé, lo busqué, lo logré. Mi nuevo capítulo empieza hoy”, escribió conmovida.

Las fotos, en las que se la ve sonriente en su cocina recién estrenada , rápidamente se viralizaron entre sus fanáticos en la plataforma. Sin embargo, lo que comenzó como un momento de alegría terminó derivando en una fuerte polémica. Ocurre que, en medio de los mensajes de felicitación, surgieron comentarios que cuestionaban el origen de los fondos utilizados para el alquiler de la vivienda.

Algunos usuarios insinuaron que el dinero provenía de la recaudación solidaria organizada meses atrás para su hermano, Thiago , quien había sufrido un grave accidente de moto. “Con las donaciones de la gente, cómo lucraste con tu hermano”, escribió un internauta. “Hace un mes ni tenías plata para ayudarlo, y ahora te mudás a un departamento nuevo... raro ”, agregó otro. La repercusión fue inmediata y las redes se llenaron de especulaciones sobre supuestas irregularidades en el uso de la plata, que habría alcanzado los tres millones de pesos.

Ante el aluvión de críticas, la creadora de contenido rompió el silencio y aclaró que su nuevo hogar fue financiado íntegramente con su propio trabajo. “No, no, yo venía juntando plata y tenía mis ahorros. Trabajo con mis redes, con publicidades, y eso me permite pagar el alquiler. No es cierto lo que dicen, hablan por hablar, pero igual me incomoda”, explicó, intentando ponerles fin a las versiones.

La aclaración de Camilota sobre los fondos para el alquiler

La joven también llevó tranquilidad sobre la salud de su hermano, que fue el motivo de la colecta solidaria: “Thiago está con su familia, haciendo sus cosas, gracias a Dios ya recuperado”, señaló. A su vez, dejó un mensaje de introspección sobre su presente emocional: “Me estoy eligiendo primeramente a mí. Siempre estuve de acá para allá, cuidando a mis hermanos. Ahora me enfoco un poquito en mí y en mi bienestar”.

En su cuenta personal, publicó luego un texto que muchos interpretaron como una respuesta a las críticas: “A veces la gente habla sin saber el dolor ni las luchas que uno vivió. No necesito justificarme, porque mi conciencia está tranquila. No tengo que explicar por qué busco un momento de paz. Ir a un spa no borra el dolor, solo me ayuda a respirar”.

Lejos de victimizarse, la influencer eligió transformar la controversia en un acto de reafirmación personal. “Son cosas que una tiene que superar y soltar”, expresó. Desde su nueva vivienda en Ramos Mejía, asegura estar atravesando una etapa de crecimiento, centrada en el bienestar y en disfrutar los frutos de su esfuerzo. “Este es mi lugar, mi espacio. Me lo gané”, concluyó.