Video: así fue la agresión de Alfa a un ex participante de Gran Hermano

Embed alfa le metió una cachetada al cordobes



que le pasa como se puede ser tan violento pic.twitter.com/ERXQpzf5K9 — nadia cordobesa (@TBESTHL) August 28, 2024

El enojo de Alfa contra Onty

En medio del caos, Alfa continuó arremetiendo verbalmente contra Onty, lanzándole insultos despectivos como "negro de m...", "cordobecito choto" y "sorete". La situación, que fue capturada por las cámaras del programa, rápidamente se difundió en las redes sociales, generando una ola de repudio.

Onty no tardó en utilizar sus redes sociales para dar su versión de los hechos. En su cuenta de Instagram, el exjugador de Gran Hermano relató lo sucedido con detalles que coinciden con las imágenes viralizadas: "Cuando termina el programa de Los Bro y arranca Se picó, viene Alfa y me dice: 'Sos un negro de m...', y me mete una cachetada. Se me caen los lentes al piso, me agacho para levantarlos y me empuja, mientras sigue insultándome".

La reacción de Onty fue de total desconcierto e indignación, especialmente por el contexto en el que ocurrió el ataque. "Me agarraron del brazo las autoridades del canal y me sacaron. Escúchame amigo, si vos decís que soy un negro de m..., ¿qué andás haciendo este tipo de bardos en el laburo? Esto no se hace en el laburo", expresó, lamentando la agresión sufrida en un ambiente de trabajo.

Alfa 2.jpg Alfa

Las otras acusaciones contra Alfa

Este no es el primer incidente violento protagonizado por Alfa. En su paso por la casa de Gran Hermano, ya había tenido un episodio similar con otro participante, conocido como "Manzana", a quien también le propinó una cachetada. A raíz de lo ocurrido, varios usuarios en redes sociales recordaron ese hecho y cuestionaron cómo es posible que se sigan permitiendo este tipo de comportamientos por parte del exparticipante.

"Alfa volvió a hacer lo mismo que me hizo a mí dentro de la casa, pegarle una cachetada a un compañero. Hasta cuándo se sigue permitiendo esto", escribió Big Apple, otro exconcursante, en sus redes sociales al ver lo que había sucedido con Onty.