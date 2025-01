¿Vuelve "Dulce amor" la novela furor? Estos son los rumores sobre la segunda parte del éxito televisivo

En una charla con Diego Leuco, la actriz confirmó un rumor que estaba dando vueltas en redes sociales hace un par de semanas. De hecho, rápidamente fue confirmada en X (anteriormente conocida como Twitter) por el periodista Guillermo Barrios.

"No confirmo que vuelve. Digo que estamos trabajando para ver si vuelve la segunda parte de Dulce Amor. No es una novedad lo que estoy diciendo, nos juntamos con Seba, los autores y todo el equipo para empezar a amar una historia para la vuelta".

"Fue un éxito en todo el país mientras se transmitía, una novela que atravesó a la sociedad de una manera increíble. El éxito, en parte, también es porque hubo un montón de público masculino que generalmente no venía telenovelas"

¿Qué se sabe de la nueva temporada de "Dulce amor"?

La actriz confirmó que la segunda temporada de "Dulce amor" se encuentra en etapa de preproducción, pero las reuniones entre director, guionista y actores se llevaron a cabo en las últimas semanas.

La telenovela fue un éxito en 2012, posicionándose como la más vista de aquel entonces. Los personajes de Marcos y Victoria, interpretados por Estevanez y Zampini, marcaron una época y cobraron mayor relevancia con el paso de los años gracias a las redes sociales y la viralización de sus escenas más románticas.

En su momento, varios participantes del proyecto afirmaron no estar interesados en continuar con la historia. Quique Estevanez, el creador de la novela, había asegurado que "no volvería a trabajar con Zampini". Asimismo, Sebastián Estevanez afirmó en 2021 en diálogo con Agarrate Catalina en radio La Once Diez que no estaba interesado en volver a hacer una novela.

La historia de "Dulce amor"

¿Cuál fue la historia principal de la novela? Las hermanas Bandi, dueñas de una fábrica de golosinas muy famosa, enfrentan uno de sus peores momentos. Victoria (Carina Zampini) está al frente de la empresa y es novia de Lorenzo (Segundo Cernadas), el hombre que, sin que Victoria lo sepa, no hace otra cosa que trabajar para que se caiga el imperio.

Sin embargo, las vueltas de la vida hacen que Marcos (Sebastián Estevanez), un ex corredor de autos, se convierta en el chofer de esta mujer sin alegría.

"La llegada de este hombre a la familia cambiará el destino de las Bandi, en todos los niveles posibles", detalla la sinopsis oficial de la serie publicada por Telefé.

El elenco de "Dulce amor" estuvo compuesto por Sebastián Estevanez, Juan Darthes, Carina Zampini, Segundo Cernadas, Laura Novoa, Georgina Barbarossa, Arturo Bonín, María Valenzuela, Calu Rivero, Mercedes Oviedo, Sol Estevanez, Rocío Igarzabal, Graciela Pal, Esteban Prol, Nicolás Riera, Jorge Sassi y Micaela Vázquez, entre muchos otros que tenían apariciones esporádicas.

Esta ficción permaneció durante 16 meses al aire, con sus primeros 7 episodios emitidos en enero de 2012 y el último en abril de 2013. A lo largo de este tiempo, promedió un rating de 17 puntos, un éxito absoluto en comparación con cualquier programa de la actualidad.