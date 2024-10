Espectáculos La Mañana Yanina Latorre Yanina Latorre reveló por qué no quiso conducir el Cantando 2024

La panelista de LAM sorprendió a todos al revelar la propuesta laboral que recibió en las últimas horas.







Yanina Latorre

Yanina Latorre reveló recientemente que rechazó la propuesta de convertirse en la conductora del Cantando 2024 durante la ausencia de Florencia Peña, quien se tomará una semana de vacaciones. La panelista de LAM sorprendió con su decisión y explicó los motivos detrás de su negativa en el programa El Observador 107.9, donde detalló cómo su apretada agenda laboral y el cansancio influyeron en su decisión.

"Anoche me ofrecieron ser la conductora del Cantando y dije que no. Me llamó Lucas González porque Flor Peña se va de viaje, tiene una semana de vacaciones, y me preguntaron si la podía reemplazar, pero la verdad que no", confesó Latorre sin rodeos. La propuesta fue tentadora, pero Yanina destacó que actualmente no se encuentra en condiciones de asumir ese desafío debido a la cantidad de trabajo que ya tiene.

Yanina Latorre sorprendió al rechazar la propuesta del Cantando 2024 “Primero que nada, tengo mucho trabajo, y lo digo en serio. Estoy muy cansada y el Cantando no va todos los días en vivo. No dejaría de hacer LAM, por supuesto, pero agradecí un montón la oportunidad. Creo que es un programa que ya comenzó y que yo lo hubiese hecho diferente, pero no sé si es el momento adecuado para hacerlo”, expresó. Yanina Latorre, fiel a su estilo directo, dejó en claro que no se siente con la energía necesaria para tomar el mando de un programa que ya está encaminado y que nunca ha conducido antes.