Espinoza: "Sueño con ganarme la titularidad"

El delantero ingresará en el once por Cardona en el clásico contra Racing.

El ex Huracán solamente fue titular en la temporada contra Patronato.

El ex Huracán solamente fue titular en la temporada contra Patronato.

Buenos Aires

Cristian Espinoza tendrá el domingo ante Racing una nueva oportunidad para convencer al entrenador Guillermo Barros Schelotto de que puede ser parte del equipo titular ya que ingresará por el colombiano Edwin Cardona, expulsado ante River. El ex Huracán sabe que tiene que aprovechar al máximo su chance en un conjunto que sale de memoria y no para de ganar. “No espero que se vaya nadie. Ni Pavón ni Cardona. Ojalá se queden todos. Tengo confianza en mis cualidades. Sueño con ganarme la titularidad”, afirmó el ex Villarreal en una conferencia que ofreció en conjunto con Augusto Solari, mediocampista de la Academia, organizada por la Superliga Argentina de Fútbol.