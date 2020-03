Estafa COVID-19: falsos llamados de Nación y ANSES que ofrecen un apoyo económico

El nuevo relato cobró fuerza tras el anuncio del Ejecutivo durante la tarde del lunes, en el que se presentó un nuevo paquete de medidas, en las que está vez beneficiarán a monotributistas, trabajadores informales y empleadas domésticas, cuya labor diaria se vio más afectada a raíz del aislamiento obligatorio, con un pago de 10 mil pesos a percibirse en el mes de abril.

Esta nueva mutación de la ya conocida estafa telefónica quedó comprobada gracias a Mirla, una vecina que, en diálogo con LU5, explicó la naturaleza del intento de estafa con la cual la habían contactado y brindó un fragmento de la llamada que alcanzó a grabar. “Esto es un bono de 3000 a 7000 mil pesos para jubilados, pensionados y personas activas”, se escucha en el audio que logró grabar la mujer. Además le aseguran que no requieren de ningún dato personal, a pesar de que inmediatamente después, le consultan en qué banco recibe sus ingresos.

“Me llamaron de un número de Buenos Aires y me dijo que trabajaba para el Ministerio de Salud de Nación, y me ofreció el dinero. Yo le dije ‘¿Esto dónde salió?’ y me dijo que en las noticias”, relató Mirla, quien a su vez agregó que quien se comunicó con ella era “muy insistente” y siempre intentó asegurarle que era todo legal. “Yo me mostré desconfiada y me dio su nombre y apellido y un código de seguridad que yo tenía que ingresar en el cajero para acceder al dinero”.

Mirla, afortunadamente, logró percatarse del engaño, como así también otra vecina que dio aviso a la radio de un mensaje recibido via WhatsApp que anunciaba la apertura de inscripciones para un “Bono Tarjeta Alimentaria”. En este sentido, el comisario Pamich dijo que estos nuevos intentos de estafa están llegando vía telefónica, mensajes de Whatsapp e incluso email, y apeló a que todos utilicen su “sentido común”. “Siempre lo repetimos, cualquier comunicación que ofrece un beneficio económico y pide dirigirse al cajero, es estafa. Hay que concientizar a la gente de eso”.

A su vez, recordó que, en caso de caer en la trampa, los bancos no se hacen cargo. “Primero porque el cliente está operando en su cuenta pero también porque dentro del cajero no se puede hablar por teléfono y no hay que seguir indicaciones de nadie para operar. Es algo que está prohibido por el banco”, sostuvo Pamich.

Además, a pesar de que estiman que la cantidad de llamadas embaucadoras se mantiene firme, en un promedio de entre 100 y 150 intentos al día, el efectivo aseguró que, gracias a la campaña de concientización que han desplegado desde la fuerza y la difusión de los medios, las denuncias han bajado mucho respecto de 2018. “A veces recibíamos entre 7, 8 o incluso 10 denuncias por día. Actualmente, la cifra está en 1 o 2, en promedio”.

