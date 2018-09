En una nota con Confrontados, la creadora de La Cachaca contó cuáles son sus diferencias y miedos con en torno al film. "Soy consciente de que se verá parte de mi vida y me da un poco de temor. La producción se encontró dos veces conmigo el año pasado, pero en el fondo sabían más de mí de lo que les tuve que contar y se guiaron mucho por las notas periodísticas. Él se hizo famoso de mi mano, era chiquito cuando vino a Buenos Aires: tenía 17 años", expresó.

Luego de aclarar que tiene buena onda con Jimena Barón, quien la interpreta en la realización, Balli lanzó: "Yo me quejé. En el primer día de rodaje les dije que no quería que me pongan (en referencia al personaje de Barón con pelo rubio), porque cuando vi eso, no me gustó. Es ridículo porque Rodrigo siempre salió con morochas. Y me causó gracia cuando me dijeron que fue así porque ya había muchas protagonistas morochas en la película. ¡Pero al flaco le gustaban las morochas! Me quedé con esa explicación, quise creerlo aunque no me la como".

"Lo único que pedí es que no me dejen mal parada, es lo único que pedí. Que traten bien el tema porque fue amor", enfatizó.

BALLIRODRIGO.gif

"Hace dos semanas me dijeron que podía verla cuando quisiera pero andá a saber qué mambo tengo que no lo hice. Quizás no quiero disgustarme con algo que no quier ver, con mentiras, o con verdades… Debe ser un poco de temor, es loquísimo", reconoció.

