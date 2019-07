Exigen medidas urgentes contra los perros callejeros en Cipolletti

La alternativa para dar pasos concretos en procura de una solución se abordó ayer en la convención regional de la iniciativa Una Sola Salud, que se llevó a cabo en el Centro Cultural, desde la mañana hasta la tarde. El encuentro contó con el respaldo del Senado de la Nación, representado por la rionegrina Magdalena Odarda, la entidad ONGs en Red, las voluntarias de la guardería canina local y otras instituciones.

Pese a que se los invitó expresamente, no estuvieron presentes Tortoriello ni otros funcionarios del Municipio, ni tampoco integrantes del equipo del jefe comunal electo, Claudio Di Tella.

Uno de los fundamentos de la propuesta abordada ayer en la ciudad es el sostenimiento y la intensificación de los programas de castraciones, que deben alcanzar un número de animales esterilizados mucho mayor que los actuales. Además, explicaron, son claves la difusión las tareas de educación y el compromiso que debe asumir la comunidad. Solo así se controlará la población canina y alguna vez, en el futuro, cerrar la guardería de la Isla Jordán.

Un asunto que seguirá pendiente

La fallida política de control de perros y gatos de la administración municipal resulta evidente en la actualidad. No se está castrando en la proporción necesaria, faltan insumos para las tareas y no se llega bien a los asentamientos ni a Las Perlas. Además, hasta ahora, en tres años y medio de gestión, no se ha construido un solo canil nuevo en el refugio de la Isla Jordán, donde tampoco se han producido otras mejoras necesarias. Así las cosas, parece ser destino de las futuras autoridades locales cambiar el cuadro de situación.