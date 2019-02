Fabio Sancineto: "Las trans llegamos para quedarnos"

Era un “raro”, digamos. Y además de que crecí en la dictadura, ya era un andrógino. Pero para mí no era un problema. Así que imaginate que si en ese momento ser distinto no era un problema, nunca lo fue. Siempre me pensé como un ser totalmente queer. Pero no es algo que haya construido, sino que fue por mi experiencia teatral: hago a una travesti, pero también puedo hacer a un varón o a una mujer en un drama con naturalidad.

¿Cómo llegaste a El marginal?

En diciembre de 2017 a través de Alejandro Vanelli –representante de actores- me llamaron para un casting pero no me dijeron mucho así que fui de varoncito nomás, no de travesti. Y cuando estaba ahí me dijeron que si quería improvisar y obvio que dije que sí. Mi partenaire en el casting era Gonzalo Acosta, que entró como el Ninja, y se copó en improvisar. Y la prueba duró como 25 minutos. Lo curioso fue que me enteré de que había entrado porque una amiga me llamó para felicitarme porque lo había escuchado en el programa de radio de Beto Casella.

¿Y cómo fue y es el vínculo con el resto de las trans?

Fue muy bueno desde el primer momento. Yo no “les” conocía: Mariana Genesio Peña –que este año debutará como protagonista de una telenovela en Telefe-, Carlos Cano y Sofía Diéguez. Y armamos este cuarteto que la verdad es que a “todes” nos daba un poco de terror cómo iba a ser el vínculo pero que fue genial. Y privilegiamos ese vínculo.

En un universo tan sórdido, son las que le ponen un poco de color a la historia.

Sí, digamos que el año pasado nuestra participación estuvo más enfocada en eso: no sé si en humor, pero sí en un poco de relax respecto de la violencia del resto.

¿Qué se puede adelantar?

Puedo decir que vamos a crecer en la historia: vamos a ser más protagonistas y nos vamos a meter en problemas, vamos a estar mucho más vinculados con los Borges. Bueno, vamos a ser parte integrante de la banda. Y entonces, por eso, vamos a tener todos los derechos que eso trae y también vamos a correr los riesgos. Así que sometidas y protegidas por los Borges. Vamos a tener mucho contacto con Diosito (Nico Furtado). Y listo, no puedo decir nada más: sólo que el pabellón trans va a tener presencia constante y ¡acción!

¿Cuál es la inspiración para hacer a Fabiola?

Hay mucho de mis amigas travestis y hay mucho de mí: de hecho, Fabiola es un alterego de mí mismo. El director me dijo que quería un nombre para mi personaje y propuse eso. Y empecé a buscar el look y decidí que fuera sin peluca, con mi pelo finito y feo, y sin tetas, pero femenina. Decidí ocultar la frente porque este personaje tiene una herida grande. Como cualquier trans, mucho más una trans que está detenida, y a la vez tiene esto que pasa mucho entre las travas que es esa familia que se arma, y soy como la madre, que las protege y también es la autoridad.

Trabajás hace mucho en esto y nunca estuviste en un programa tan importante y con este protagonismo. ¿Creés que las personas trans finalmente llegaron a los medios para quedarse?

Sí, las trans llegamos para quedarnos. Durante mucho tiempo se ha invisibilizado de la peor manera a las personas que escapan al binarismo de género, con estereotipos casi siempre estigmatizantes. Y eso está cambiando. Creo que El marginal, en ese sentido, visibiliza dos mundos completamente negados: el de la cárcel y el de las y los trans; y también la problemática trans en la cárcel. Y esto, ahora que ya leí los guiones de la nueva temporada, realmente veo que los autores trabajaron muy bien el tema, que se alejan de los estereotipos, que respetan nuestras identidades, que no eligieron poner a actores a hacer de travestis, de manera burda, como se hizo mucho tiempo en la televisión, ridiculizándonos.

¿Cambió la mirada en la calle?

Me está pasando algo muy loco y es que personas que siempre me miraron de lejos hoy se acercan y me saludan y me dicen que les encanta Fabiola. Personas de las que llamamos “heteronormadas”.