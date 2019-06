En diálogo con LM Cipolletti, Toto se autodenominó como “un fanático enfermo de River, pero más de Gallardo”.

“Hay personas que creen que el club está por encima de todo, pero en mi caso el Muñeco está por encima, y no me puedo enajenar de su figura. Todo lo que nos hizo vivir como hinchas no tiene nombre. Ni en nuestros mejores sueños pensamos vivir como como estas. Por eso siento que es lo más grande que hay. Hasta hace poco pensaba que primero estaba Messi y después el resto, pero Gallardo superó todo”, expresó González con emoción.

El profe festejó su cumpleaños 33 rodeado de su familia y amigos en la ciudad de Cinco Saltos, de donde es oriundo. La celebración estuvo adornada completamente con la cara de Gallardo y con sus frases más famosas. No había nada que no tuviera los colores blanco y rojo, y no podía ser de otra manera: él festejó con la camiseta del Millo junto a su esposa y su pequeña hija.

“Hacer el cumpleaños de Gallardo fue idea mía, y me ayudaron todos mis amigos. Todos mis cumpleaños son de River, pero este quería destacar especialmente al Muñeco. En julio voy a Buenos Aires a llevar a mi hija por primera vez al Monumental a la despedida de Mora. Ahí va estar Gallardo jugando. Tengo las esperanzas de poder conocerlo algún día, es mi referente en el fútbol y lo más grande que hay”, relató. Consultado sobre el futuro futbolístico del Muñeco, el profe Toto rogó que nunca se vaya de River, y menos que menos decida ser el DT de la Selección Argentina.

Toto tiene su propio canal en Youtube

El profe Toto también creó el canal de Youtube llamado “Ludi Master”, donde sube videos que buscan concientizar a chicos sobre distintas temáticas como el bullying, el respeto entre los compañeros y la adicción a los celulares.

Un maestro con todas las letras