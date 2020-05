Fede Bal pidió el sillón del jurado del Bailando

Embed

La tiró

Luego, Fede analizó su posibilidad de estar en la pista: “Creo realmente que nunca tuve un grupo de trabajo tan alucinante y profesional como con ellos dos. Después, obvio, salí con Laura, me enamoré, nos peleamos... Todo es un combo hermoso, pero cuando vas al laburo, que Marcelo dijo que los quería juntos...”.

Sin embargo, Bal luego se sinceró y aprovechó para tirarle un palito a De Brito. “Este año no podría ni una gala. Estoy muy abocado a mi salud. Pero si un día te sentís mal vos Ángel en el jurado, te cubro. Para bailar físicamente no estoy”, lanzó el ex campeón del “Bailando”. Y el conductor le prometió:“Sin que me sienta mal, te dejo la silla el día que baile Laurita. Ya te dije que vos vas a terminar en el jurado y vas a ser más malo que Carmen”.

“No hay chances ni para tomar un café, hay cosas que no”

En la entrevista con LAM, Bal se refirió a la conflictiva separación de Barbie Vélez y opinó sobre las palabras que expresó su ex en el programa televisivo de Lizy Tagliani, donde explicó por qué no lo llamó luego de enterarse de la enfermedad que padece. “No espero nada de nadie. Pero con ella no terminé bien y los dos entendimos que la relación está terminada y que nunca más queremos hablar el uno con el otro. Está bien y entiendo”, expresó el artista y director de teatro. Luego, continuó: “Yo pienso lo mismo. Una cosa no quita la otra, como para yo estar levantando un teléfono si está llamándome ella. No hay interés en ninguno de los dos. No hay chances ni para tomar un café. Hay cosas que no. Ya está”.

Ángel de Brito minutos después lo indagó acerca de las palabras que tuvo en su momento Nazarena Vélez, a la que se la señaló por un llamativo tuit.

Más de lo mismo

“Se habló de un tuit de Nazarena, del karma, que coincidió, ella dijo que no tiene nada que ver, pero que coincidió con todo lo tuyo. ¿Qué te pasó cuando viste eso?”, preguntó el conductor. “Es más de lo mismo. Esta gente que vos me nombrás, que yo no nombro ni contesto sus ofensas hace años, son las mismos que lo repiten. Esto se desactiva en el momento en el que dejó de importarme ese tema”.

“Marcelo fue mi jefe y no tiene por qué llamarme”

Bal aclaró los tantos de lo que pasó con Marcelo Tinelli luego de que su mamá, Carmen Barbieri, revelara que no lo había llamado cuando dio la noticia de su enfermedad. “La realidad es que no tiene por qué llamarme. Marcelo fue mi jefe y nada más. O sea, lo admiro mucho y todo bárbaro pero me mandó un mensaje por Twitter, no tenemos esa confianza como para que espere su llamado”, aseguró el ex participante del “Bailando” 2019. Y agregó entre risas: “Obvio que después de lo que dijo mi vieja toda dramática, me llamó. Pero yo le aclaré que estaba todo bárbaro y ni tenía que hacerlo”.

