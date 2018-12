Los policías involucrados forman parte de la Unidad Regional I de Santa Fe y fueron grabados en pleno acto sexual y a plena luz del día.

Uno de los involucrados se defendió a través de un audio de WhatsApp, con una insólita justificación. "Les voy aclarando que dejen de hacer puterío. Me costó el pase a disponibilidad pero bueno, no me engancharon robando", dijo el efectivo.

