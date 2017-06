Florencia Peña, Graciela Alfano, Isabel Macedo, Jésica Cirio, Laurita Fernández, Mónica Farro, Natalia Oreiro, Nati Jota, Pampita, Silvina Luna, Virginia Gallardo y Wanda Nara fueron las afectadas.

Las modelos no hicieron declaraciones de ningún tipo, excepto Laura Fernández, quien aseguró a través de twitter que tenían un "número viejo" y que estaban molestando al actual dueño de la línea.

Embed Hola gente d URUGUAY!Se filtro un teléfono q ya NO es más mío hace mucho tpo!No escriban ni llamen mas al nuevo dueño d la línea x favorRT — Laura Fernández (@laufer4) 23 de junio de 2017

También se escuchó a Graciela Alfano, quien había sido agregada a un grupo de Whatsapp y mandó un audio a todos los integrantes.

"Hola mis amores queridos, no se quien puso mi número de teléfono en una publicación. Supongo que se estará divirtiendo y me está haciendo perder mi tiempo. Les ruego por favor que me saquen de estos grupos, los voy a bloquear y pido que me respeten. Muchas gracias", pidió Alfano.

No es la primera vez que los números de famosos se viralizan. En septiembre del año pasado también se había filtrado una extensa lista con números de teléfonos de más de 50 famosos con los apellidos desde la letra "F" hasta la "Z". Belén Francese, Antonio Gasalla, Andrea Ghidone, Rocio Guirao Díaz, Mirtha Legrand, Luisana Lopilato, Claudia Villafañe, Nicole Neumann, Sebastián Ortega, Luis Ventura y Sofía Zámolo aparecían en dicha lista.