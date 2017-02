Fiscal del doble femicidio fue denunciado por su ex

Capital federal.- El fiscal que tramitaba la causa del doble femicidio de Florencio Varela, Hernán Bustos Rivas, tenía denuncias de su ex mujer por violencia de género y por no pasarles alimentos a sus hijas cuando eran menores de edad. El dato se conoció por el abogado de la ex esposa del fiscal Darío Saldaño.

Fueron estos antecedentes los que produjeron una salida “acelerada” de la investigación de Bustos Rivas, quien subrogaba temporalmente el expediente que busca esclarecer la balacera que mató a Denise Juárez (17) y a Sabrina Barrientos (15) e hirió de gravedad a otras dos adolescentes.

El jefe de los fiscales de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, confirmó que Bustos Rivas deja la causa. En su explicación, precisó que la intervención del funcionario cesará por dos razones: por un lado, porque vence la subrogancia, pero también por “prudencia”, a raíz de las denuncias que presentó su ex mujer, Viviana Fernández Lecce.

Para no dejar dudas sobre los motivos de la desvinculación del fiscal, Conte Grand indicó: “No asignamos causas especializadas en violencia de género a cualquier persona” que esté vinculada a “episodios de esta naturaleza”. Incluso si Bustos Rivas hubiese sido asignado previamente como responsable de la investigación, con aquellos antecedentes “no” habría continuado al frente de las pesquisas, precisó Conte Grand.

“Cada fiscal general tiene que velar que los funcionarios que intervienen en las causas lo hagan con plena objetividad, sin ningún tipo de tacha o mácula. En función del estilo de gestión que le hemos dado en esta organización, tenemos una participación muy directa para que los fiscales cumplan con este cometido”, añadió el procurador general bonaerense.

Según Saldaño, Bustos Rivas ejerció violencia de género física contra su defendida hace 10 años, pero como la víctima no tuvo lesiones por aquel episodio, la causa terminó siendo archivada. Y no fue la única denuncia en su contra: Fernández Lecce acusó al fiscal de no pagar la cuota alimentaria de sus hijas y por desentenderse de su manutención.

“En 2015 Bustos Rivas fue condenado a pagar $400.000 e intereses por desamparar a su familia en La Plata. Desde ese momento, impugnó todas las liquidaciones (del fallo judicial). Nunca pagó; recién apareció (hace poco) en una audiencia y saludó a una de sus hijas. Nunca tuvo relación con ellas”, contó Saldaño en declaraciones radiales.

Con su desplazamiento en la causa, la citación a declaración indagatoria a Luis Weiman -el único imputado por la masacre de Florencio Varela- se convirtió en la última instrucción que hizo Bustos Rivas. Aquella audiencia, finalmente, no representó avances en la investigación, ya que el acusado se negó a declarar.

Las otras dos chicas dan pelea

Némesis y Magalí, las dos amigas de Denise y Sabrina que resultaron heridas de bala en el mismo ataque a tiros durante la masacre de Florencio Varela, permanecen internadas en dos lugares diferentes en grave estado y con pronósticos reservados. Nancy, la madre de la primera de las chicas, contó que su hija viene pasando las noches estable y que ya se pudo mover. Aunque todavía no puede respirar por sus propios medios. Además, la mujer dijo que Némesis “todavía no sabe lo que ocurrió con sus amigas”.