Flechazo inesperado: de la cocina al corazón de Iliana Calabró

Si bien no pudieron coincidir, el famoso chef hizo sus averiguaciones acerca del estado civil de Calabró, y pidió su teléfono.

A la actriz y conductora no se le conocen compañeros, pero en varias oportunidades admitió que sigue hablando con el empresario que regresó a Bari, región ubicada en el sur de su país natal.

Sin desconectar

“La cuarentena agarró a mi sobrina (la hija de Marina) en mi casa, entonces decidimos que se quedara para que no estuviera de un lugar a otro y pasamos juntas todos estos días’, dijo Iliana cuando comenzó la pandemia del coronavirus.

‘Sobre su relación con Antonello, comentó: “Yo no pude terminar de desconectar, esa es la realidad. En los dos influyó la cuarentena. Si bien hablamos como amigos, sigo conectada emocionalmente’’. Calabró aclaró que no quería relaciones virtuales. “Me muero si hablo con alguien que no conozco por chat, olvidate. Soy muy de la antigua”, aseguró la artista.

Cuando Christophe fue de invitado a Bendita, el panel quiso saber cuánto de realidad hay en ese jurado ácido: “No hago un personaje, soy jodido en la vida, mi hija te lo puede decir. No me pagan para hacer otra cosa. Soy jodido en la vida y en el trabajo, algo que está mal visto hoy en día. Te dicen que sos un negrero o un maltratador”.

