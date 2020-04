Flor Peña y un polémico gesto contra Érica Rivas

A N G E L on Twitter Su posteo no cayó bien en el elenco porqie expone a todos a una situación incómoda. Porque se ubicó en un “rol de victima” cuando simplemente no hubo un acierto artístico. Tampoco es Hamlet, sino una versión renovada, aggiornada de #CasadosConHijos https://t.co/FSn2nx2Ivz — A N G E L (@AngeldebritoOk) April 17, 2020

"No se la despidió, sino que simplemente no llegaron a un acuerdo. Entre todos sus exigencias, figuraba el pedido de un ‘asistente’ pago por la producción. O sea, más dinero. Corrigió el último guión con un fibrón indeleble con todos las partes que no le gustaban. La producción le explicó que esos cambios no eran posibles, y ahí se terminó su participación", explicó el conductor de Los ángeles de la mañana vía Twitter.

"Su posteo no cayó bien en el elenco porque expone a todos a una situación incómoda. Porque se ubicó en un ‘rol de victima’ cuando simplemente no hubo un acuerdo artístico. Tampoco es Hamlet, sino una versión renovada y aggiornada de Casados con hijos", agregó el periodista.

"No me bajé del proyecto y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impiden hacerlo en la nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar", había contado Rivas.

