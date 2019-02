“Por momentos quiero recordar y saber qué es lo que me hicieron; pero por otros no quiero revivir lo que me pasó. Es una pelea constante entre mi consciente y mi inconsciente”, dijo luego de mencionar que una llamada telefónica que salió de su celular a las seis de la mañana, el haber despertado a más de diez cuadras sin recuerdos y un dolor que le hizo temer lo peor. “Cuando llegué a casa y fui al baño noté un sangrado importante. La médica después me confirmó que tengo un desgarro anal; me violaron”, contó.

Según relató el joven, llegó la boliche con un amigo el sábado 9 de febrero. “Había barra libre, pero no estaba borracho. No puedo tomar mucho alcohol porque soy HIV positivo y por los medicamentos que tomo me cuido bastante. Así que no estaba vulnerable en lo más mínimo”, relató y añadió que en un momento, conocieron a dos chicos y se pusieron a hablar.

“Estaba oscuro, así que las caras no las recuerdo bien. Yo venía tomando cerveza, pero ellos me ofrecieron un trago que era vodka con jugo. Le di un sorbo y eso es lo último que me acuerdo”, señaló juan, luego de precisar que en ese instante su amigo, había ido al baño.

“Lo primero que me acuerdo es que me despertó un policía tocándome el brazo. Abrí los ojos y me percaté de que no tenía nada: me habían robado todo. Me dejaron en pelotas en Aeroparque”.

Acompañado por los oficiales, el joven hizo la denuncia en la Comisaría 23. “No entendía nada, seguía como dormido. Me pesaba el cuerpo. Me sentía como si me hubieran despertado de golpe de un sueño muy profundo”, recordó.

“Me dieron una campera para que me tapara mientras me tomaban la declaración, pero no me sentí contenido. Yo no tenía nada, estaba en calzoncillos, así que les tuve que pedir que me alcanzaran a mi casa, porque encima vivo en Barracas. En ese momento, en mi cabeza había sido sólo un robo. Esa es la caratula que tiene hoy la causa, hasta que pueda ampliar mi declaración”, manifestó.

Juan llegó a su casa en patrullero cerca de las doce del mediodía. Sus amigos no sabían qué le había pasado. El único dato era un llamado a las seis de la mañana que ninguno llegó a atender.

Como seguía adormecido y tenía dolores, el martes fue al Sanatorio San José. “Me hicieron un análisis de sangre y me encontraron tres tipos de psicofármacos. Uno era Alprazolam. La médica me dijo que tenía, además, derivados de una droga más fuerte y que tuve suerte de no haber entrado en un coma. Además, me dijeron que tenía un desgarro anal”, detalló.

"Me siento vulnerable, como chiquito”, dijo antes de señalar: "La frase 'te rompieron el culo' y el miedo a la estigmatización se impusieron durante las horas posteriores al ataque. Soy gay y el machismo es algo que nos atraviesa a todos. Está también el reproche: ‘Te la buscaste’. Por eso también sé que hay muchas personas que no cuentan lo que les pasó o lo denuncian por miedo al prejuicio de la sociedad. Nadie está exento de que le pase algo así”.

El joven reveló que el ataque le hizo revivir un abuso que sufrió en su infancia en Paraguay. "Mi hermano me violó cuando tenía diez años. Se lo dije a mi familia a los 18, cuando me asumí y les conté que era gay. No me echaron de casa, pero me tuve que venir a vivir a la Argentina”, señaló.

