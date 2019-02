Trata: "Fue a bailar, la drogaron y se la llevaron a un prostíbulo"

Sin saber que la joven tenía dos celulares, sus captores le quitaron uno de ellos y con el otro ella logró enviar mensajes para pedir ayuda. "Auxilio. Estoy en un lugar celeste. Me obligan a tomar cocaína. Me van a inyectar otra vez. Es el bar del Turco", fue el mensaje que envió junto a algunas fotos que tomó para que reconozcan el lugar.

Cuando se enteró de la situación de su hija, Elizabeth Argento se dirigió con urgencia al lugar donde sospechaba que podía estar Lorena. Al llegar, tocó la puerta varias veces sin obtener respuesta pero minutos después, escuchó a la joven decir "mamá" con una débil voz. Sin dudar, llamó a todos los vecinos e ingresó al lugar y encontró a su hija tirada en una cama.

pergamino2.jpg

La vivienda era oscura, estaba muy sucia, tenían drogas, bebidas alcohólicas, ropa de mujer e imágenes obscenas, según indicó Argento en diálogo con Crónica.

Luego de que la policía llegara al inmueble, la joven fue trasladada de urgencia al Hospital San José, donde fue asistida por la ingesta de estupefacientes. Los médicos determinaron que tuvo relaciones sexuales pero manifestaron que no encontraron rastros de abuso.

En tanto, la madre de la chica manifestó: "Mi hija no pudo forzarse a nada porque estaba completamente drogada".

La mujer contó que su hija le dijo: "Estuve desnuda. Me lavaban el cuerpo en una palangana que estaba tirada en el piso. Una mujer me arrancó el pelo. Un hombre que estaba en el lugar me dijo que no me iba a ir más y agregó: 'ya sos mía, me perteneces a mí'".

Argento declaró ante la justicia el lunes pasado y aseguró que la causa fue caratulada como"trata de personas". Este martes a las 17 realizarán una marcha en Rancagua en busca de justicia. La causa está a cargo de la Fiscalía N°1 de pergamino. Por el momento no hay detenidos.

