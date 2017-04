¿Fue suicidio o femicidio?

Mariela Ayelén Sandoval falleció el viernes 24 de marzo en el Hospital Evita de Lanús, luego de agonizar durante cuatro días. La familia de la joven apuntó contra el ex novio, Ariel Paiva, de 20 años, y sostiene que él la mató, mientras que el joven asegura que ella se suicidó.

Camila Ruiz, prima de la víctima, se refirió al episodio y detalló: “Él dice que Mariela llegó a la casa, que queda en General Paz al 4900, a la madrugada y que él estaba durmiendo. Como ellos habían vivido juntos, ella tenía una llave. Nos dijo que discutieron y que ella agarró una botella de alcohol y fósforos y se fue a la planta alta. El se quedó abajo, escuchó gritos y cuando subió Mariela estaba toda quemada”, indicó. En la continuidad de su relato, señaló: “Nosotros no creemos eso, porque Mariela no tenía motivos para hacer algo así. Era una piba alegre y cuando se peleó con Ariel estaba bien, se empezó a maquillar de nuevo y a sacarse fotos. Cosas que él no le dejaba hacer cuando eran novios”, agregó.

En la misma línea se manifestó Claudia Sandoval, tía de la víctima: “Para nosotros todo es muy raro, cuando fuimos al hospital él tenía toda la cara rasguñada. Seguro que ella se quiso defender”, indicó la mujer, y aseguró que el adolescente les dijo que Mariela había intentado suicidarse. “No tenía motivos para quemarse, así que la verdad es que él la mató”, sostuvo.

Interviene en la investigación del caso la fiscal Fabiola Juanatey, a cargo de la Unidad Funcional

Nº 2 de Violencia de Género de Lomas de Zamora, que espera los resultados de la autopsia. Por el momento, la causa está caratulada como “suicidio” y se espera que en las próximas horas Paiva sea llamado a prestar declaración.

“Todo es muy raro. Mi sobrina no tenía motivos para quemarse, así que la verdad es que su ex novio fue quien la mató”. Claudia Sandoval. Tía de la víctima

Otras jóvenes víctimas

Desesperada búsqueda

Una joven de 21 años está desaparecida desde la madrugada del sábado cuando salió de un boliche en la ciudad entrerriana de Gualeguay. La preocupación creció luego de que hallaran frente a un supermercado una de las sandalias que la joven usaba ese día. Se trata de Micaela García, quien había ido a bailar al boliche King, del centro de Gualeguay, pero a poco de partir de regreso a su departamento, su rastro se perdió y dejó de responder llamadas y mensajes de Whatsapp.

La mató con un auto robado

Un joven fue detenido en Mendoza luego de que causara la muerte de una chica de 18 años, al embestir con un auto robado la moto en la que ella viajaba junto a un hombre que quedó gravemente herido. Dana Pérez murió en el acto: cuando llegó la ambulancia, los médicos no pudieron hacer nada.