Fueron a apagar el fuego y les robaron las autobombas

Daniel Vicente, jefe de Bomberos, contó que “en el ataque no hubo heridos” y que “los ladrones debieron abandonar una de las autobombas a 200 metros de donde se las robaron porque no la sabían manejar. Es una cisterna Mercedes Benz de seis marchas y no supieron cómo funcionaba”, dijo Vicente, quien no ocultó su sorpresa por lo ocurrido: “Hemos sido víctimas de agresiones en barrios complicados, nos tiraron piedrazos y esas cosas, pero un robo de estas características, nunca jamás”.

Tras recuperar la primera de las autobombas, los bomberos rastrearon por sus medios y sus contactos en el barrio a la segunda unidad, y finalmente la encontraron. Y el incendio que iban a apagar fue extinguido por otros compañeros que llegaron al lugar tras el robo.