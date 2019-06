"En esa famosa reunión que salió de Pol-ka y que llegó a los medios, él se sintió muy amenazado. Me puso contra la pared: me dijo que si yo no salía aclarar o a desmentir me iba a poner un abogado a mí”, reveló la actriz en el programa Implacables de Canal 9.

"Yo esto lo tuve que avisar a la empresa y estuve muy apoyada por (las actrices) Ana Orozco y Mey Scápola. Pero mucho no puedo hablar muchachos porque viste que cuando empezás a destapar la olla...", advirtió, dejando mal parada a la productora que comanda Adrián Suar.

"En Simona hubo situaciones que no fueron agradables con él como compañero, pero a nivel persona, no porque me pusiera una mano encima. A nivel persona viví situaciones de maltrato. Se paso de la raya en otra novela y necesitaba recordárselo", dijo.

"Yo nunca recibo agresiones, pero desde que hablé la semana pasada, recibo agresiones de todo tipo", agregó.

Embed

LEÉ MÁS

Dady Brieva generó polémica al pedir "una Conadep del periodismo"

Volvió Darthés