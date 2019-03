Gallardo, Coudet y Holan tuvieron su mediodía de furia

"Es el mejor Racing de los últimos 25 años. Que la gente venga recontra positiva el sábado. Los jugadores van a dejar el corazón y van a tratar de jugar bien al fútbol", tiró y arengó a los hinchas para que copen el Cilindro.

La parte picante fue cuando se refirió a su ex representante, Cristian Bragarnik. El empresario se ganó en el último tiempo el mote de "dueño del fútbol argentino", por la cantidad de jugadores que tiene y de su ascendencia en muchos dirigentes, y es uno de los mentores del Defensa y Justicia que pelea palmo a palmo la Superliga con la Academia.

Coudet aseguró que ya no tiene "ninguna vinculación" con él y ante la consulta de una supuesta visita de la barra brava, Coudet lo relacionó con una operación de prensa. "No sé si se dieron cuenta, pero todas las semanas hay un quilombo nuevo. Habrá que convivir con esto, parece que hay gente que todavía no se enteró de que estamos punteros y solos; le digo a los hinchas que vengan contentos a alentar".

Finalmente, el ex DT de Rosario Central trazó una comparación entre su equipo y el escolta Defensa y Justicia: "Nosotros somos el equipo grande, pero no el poderoso". El termino "poderoso" llamó la atención. ¿Se habrá referido al poder de Bragarnik?

Holan vs. Gallardo

Después del Chacho, casi en simultáneo entre sí, Marcelo Gallardo y Ariel Holan salieron a escena en la previa del duelo que los enfrentará el domingo y que se palpita clave de cara al ingreso a las copas del año que viene.

Sin proponerse entrar en polémicas, el Muñeco declaró por el nivel de los árbitros en la actualidad y manifestó que en distintas situaciones River los sufrió. "Hemos tenido fallos arbitrales muy desfavorables. Quiero creer que son sólo errores", había comentado Napoleón.

Embed #HalconesYPalomas | Marcelo Gallardo habla en conferencia y avisó que "hemos tenido fallos arbitrales muy desfavorables". Y agregó: "quiero creer que son sólo errores". pic.twitter.com/WlHlBpKAuq — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 15 de marzo de 2019

Mientras se desarrollaba la exposición en el Monumental, el Profesor iniciaba la suya en Avellaneda. Uno de los periodistas presentes le comentó a Holan lo que había dicho Gallardo y le preguntó qué pensaba acerca de eso.

“Si Gallardo se queja de los árbitros estamos al horno, ¿qué tenemos que decir nosotros? Todos los equipos queremos que sea justo y para ser justo, insisto, hay que apuntar al profesionalismo en todas las áreas para que los árbitros puedan tener mejores herramientas y trabajar con mayor nivel de eficacia. Así como también lo queremos hacer los entrenadores y futbolistas. Todo lo que uno pueda intentar para mejorar es importante”, returcó el ex entrenador de Defensa y Justicia.

Embed #IRTV @Arielholan_DT: "Estamos al horno si Gallardo se queja de los árbitros ¿Qué tenemos qué decir nosotros? Lo del arbitraje pasa por una profesionalización del área que es necesaria". pic.twitter.com/ZsWcwx71ku — InfiernoRojo.com (@InfiernoRojo) 15 de marzo de 2019

Inmediatamente, otro cronista le comentó al Muñeco los dichos del Profesor y le avisó que su rival iría al Monumental con la "guardia alta". A lo que Gallardo contestó: “Yo no quiero entrar en eso, yo nunca hice comentarios de ese tipo antes de un partido”.

Cualquier cruce dialéctico entre ambos DTs tiene que contemplarse en el contexto de la polémica serie en la que River eliminó a Independiente de los cuartos de final de la Copa Libertadores pasada en la que debió ser expulsado Javier Pinola.

¿Se saludarán el domingo?

