En el marco de la presentación oficial de la nueva indumentaria para lo que resta de la temporada, Gallardo hizo hincapié en el tema de los calendarios de Copa y Superliga, teniendo en cuenta que antes de jugar la segunda semifinal con Lanús, el 31 de octubre, deberá enfrentarse con 48 horas de anticipación a Talleres.

“No sé qué pasa con River; contra Argentinos no hubo cambio, pero San Lorenzo y Lanús tuvieron más tiempo de descanso. Espero que haya sentido común porque nos ampara el reglamento y no queremos tener que pedirlo”, reclamó el entrenador. Es que las relaciones de River con la dirigencia de AFA no son las mejores, en particular, luego de que el presidente Chiqui Tapia eligiera cambiar de escenario el partido de la Selección ante Perú (ver aparte).

En cuanto al equipo para jugar ante Tigre, el Muñeco dijo que no lo tiene confirmado y que guardará hasta el entrenamiento de mañana para terminar de definirlo.

La probable formación es con Germán Lux, Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio y Enzo Pérez; Carlos Auzqui, Ignacio Scocco y Gonzalo Martínez. Sobre la duda entre Rojas y Enzo Pérez, Gallardo contó: “En estos momentos me estoy inclinando por Enzo porque tenemos un equipo más vertical y él nos da más presencia ofensiva en el área rival”. En cuanto al adversario del domingo, Gallardo consideró: “Va a ser un partido muy duro, como todos, más en su estadio donde se hacen fuertes”.

Finalmente, volvió a contestarle a la dirigencia de Boca que cuestionó el triunfo ante Wilsterman por Copa Libertadores: “La gente seria del fútbol lo toma cómo lo que fue, un equipo muy superior a otro, totalmente superior de principio a fin. Me parece poco serio hacer demagogia con el hincha, no es serio eso, pero no le presto atención”.

Aprevide

Freno de mano a los visitantes en semis

Las dirigencias de River y Lanús habían llegado a un acuerdo por el público visitante en los choque de semis (los días 24 y 31 de octubre); sin embargo, más tarde, la Aprevide determinó finalmente que sólo habrá público local en los dos encuentros por motivos de seguridad.