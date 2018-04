Giménez: "Veo difícil volver a jugar en Cipolletti"

Arraigado al club y a la ciudad durante los últimos dos años, el mediocampista central que llegó proveniente de Gimnasia de Mendoza jugó siempre: con Ricardo Pancaldo, con Henry Homann, con Duilio Botella y, claro está, en los dos partidos de Germán Alecha.

Pero, terminada la competencia y con el sombrío panorama del extensísimo receso en el ascenso, la dirigencia propuso la rescisión de su contrato.

“Me habían dicho que me querían para el futuro, pero el lunes después del cruce con Rivadavia ya le dijeron a mi representante que querían rescindir. Lo primero que me provocó fue sorpresa”, dijo sin vueltas el platinado.

Padre de tres hijos, su intención era cumplir lo firmado hasta el 30 de junio y a partir de allí ver la manera de extender su permanencia.

“Llevaba dos años acá. Es difícil y no veo la razón por la cual el club vaya a llamarme en dos meses, después de todo lo que implica tener que partir con la familia de un lugar. Por eso digo que es difícil que vuelva”, amplió.

¿Te vas enojado?

“No, enojado con nadie. Ellos (por los dirigentes) son los encargados de elegir los jugadores. Están en su derecho. Me sorprendió que me digan que me querían y al mismo tiempo propongan rescindir un día después del último partido, nada más que eso”.

Es un receso indeseado por todos. ¿Como jugador qué te produce?

Es terrible todo esto para nosotros. Por eso nadie le puede reprochar nada a nadie. Yo ahora vuelvo a mi casa y está claro que voy a escuchar todo lo que me ofrezcan. El mercado está parado, no hay nada de nada en ningún lado. No puedo imaginar entonces que desde un club en el que estuve me corten dos meses antes.

¿Había ilusión de parte tuya por jugar la Copa?

Sí, pero ya cuando me dijeron de rescindir ni me entusiasmé con esto de Cutral Co. Sabía que estaba afuera. Ahora ya se firmó todo, me voy tranquilo a casa. Un poco necesitaba que se terminara ya porque llevabámos una semana hablando. Terminamos todo. Repito que los dirigentes tienen todo su derecho a elegir con qué jugadores contar y con cuáles no. Así es el fútbol.

Su nombre es el octavo de una lista a la que también se acopló Maximiliano Carrasco en las últimas horas. Jorge Piñero da Silva, Eduardo Vilce, Jonathan Morán, Federico Azcárate, Federico Velázquez y Jesús Molina (cedido a préstamo) ya habían confirmado su salida la semana pasada.

