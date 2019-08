Ginóbili quiere un ámbito de negociación para su lote

Llegó al retiro sin haber podido gozar de la propiedad plena de ese lote en La Angostura. Se interpuso en sus planes un reclamo de una comunidad mapuche. Los Paichil Antriao apelaron a unos documentos históricos que les daban a sus antepasados la tenencia de una amplia porción de tierras en la cordillera.

“Dicen que heredaron todo el Lote Pastoril Número 9, cuya extensión excede los límites actuales de Villa La Angostura. Pero resulta que el reclamo se genera recién cuando aparece Ginóbili como propietario y justo sobre el terreno que él compró”, puntualizó Mena.

El abogado precisó que el deportista retirado del profesionalismo “no es socio del fideicomiso Villa Correntoso, como se lo quiere hacer cargo”. Explicó que la parcela que compró Ginóbili está pegada a la que ocupa ese emprendimiento y que el bahiense se limitó a darles un permiso para transitar por su propiedad porque por ella atraviesa la única arteria posible hacia el terreno del citado fideicomiso.

El lote de Ginóbili permanece tal cual estaba cuando fue adquirido por el famoso personaje. Adentro hay una casa que era usada por un casero que, según el abogado, no tenía vínculos con el deportista retirado. Dijo el representante legal que esa casa estaba en el lote cuando fue adquirido y que el casero trabajaba para los dueños de un terreno lindante.

Eso fue hasta que la comunidad Paichil Antriao intimó al casero y lo desalojó, según el abogado. Entonces, el hombre, llamado Guillermo Martínez, dejó el lugar y luego radicó una denuncia en la Justicia penal por amenazas y usurpación. En esa causa, Ginóbili se constituyó en querellante, pero su abogado aclaró que no es denunciante. Por esa situación, el ex jugador de básquet que fue clave para el oro olímpico de Argentina no tendrá que presentarse al juzgado interviniente a prestar declaración, como le corresponde al denunciante.

Por amenazas y usurpación se abrieron tres expedientes judiciales en materia penal, debido a tres denuncias diferentes. En todas estas causas están imputados siete integrantes de la comunidad mapuche involucrada en el conflicto de tierras. La investigación está recién en el inicio, es decir, no hay detenidos. Las imputaciones recayeron sobre quienes fueron identificados en la propiedad en cuestión, pero no se definió aún si están cometiendo un delito.

