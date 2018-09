Golpeó a un amigo de su ex pareja en pleno centro de Neuquén y quedó filmado

Embed

Según se pudo conocer, el taxista es amigo de la ex pareja de su atacante. Efectivamente, la mujer que ambos conocen radicó la denuncia y solicitó una restricción de acercamiento y la víctima, por su parte, también lo denunció porque el incidente puso en juego su trabajo.

“Estuve un año saliendo con él pero corté hace dos semanas porque me pegó, me insultó y quería que me alejara de mis amistades”, contó la mujer víctima de violencia de género a LMN.

“Cuando vi el video de lo que le hizo a Enrique (el taxista) me entró miedo de que me pueda encontrar en la calle y me pueda hacer algo”, agregó la mujer.

El brutal incidente ocurrió ayer a las 12 en la esquina de Alderete y Santa Fe. El violento se acercó al taxista, que aguardaba el semáforo, y comenzó a golpearlo sin darle tiempo siquiera a sacarse el cinturón de seguridad y bajarse del auto.

“Como pude me bajé para defenderme pero me reventó a golpes”, dijo el taxista que terminó con el rostro ensangrentado y siendo parte de un video que se viralizó por las redes sociales.

Justamente el video le trajo problemas al taxista que es amigo de la mujer hace más de 11 años y que solo compartió un par de veces unos mates con su agresor hace varios meses.

“Todo este incidente me ha generado problemas en el trabajo y tuve que presentar un descargo en la Dirección General de Transporte del municipio explicando la situación por lo que radiqué la denuncia en la Comisaría primera”, detalló el tachero que incluso dio a conocer los mensajes y amenazas que le ha mandado el ex de su amiga vía WhatsApp a él donde le advierte que lo va a prender fuego adentro del taxi.

La mujer confió a este medio que recientemente su ex le robó el celular, el hecho que también dejó constancia en la denuncia.

