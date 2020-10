Gracias al coronavirus, detuvieron a un abusador

El degenerado, identificado como Darío Aguirre y de 39 años, está acusado de haber atacado sexualmente a la pequeña hija de la mujer con la que estuvo en pareja. "Me llegó el dato de que está internado con su nombre y apellido, en el área de terapia intensiva y tiene asistencia respiratoria. Llamé al 911 para informarlo, pero no me tomaron la denuncia y ni siquiera me dejaron contarles quién era", señaló la madre de la víctima.