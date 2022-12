Gran Hermano: la prima de Agustín y el llanto compartido en vivo

Tras su salida, el ex hermanito pasó por A la Barbarrosa, el programa que conduce Georgina, donde estuvo en comunicación directa con su prima Milagros, a lo que no pudo aguantar y terminó soltando unas lágrimas.

El llanto de Agustín e Gran Hermano hablando con su prima

“Agus es una persona que esta á muy presente conmigo, eso que el vive en City Nell y yo en Los Hornos. Siempre estamos juntos. Sé que también estuvo muy mal con lo que me paso a mí”, comenzó diciendo la joven.

Sucede que la familia de Agustín había dado a entender que alguien en su núcleo familiar había sufrido ciberdelito, y que por eso era una situación muy dura para la familia cuando el contó desafortunadamente dentro de la casa sobre que tenía material de chicas guardado por si ellas se mandaban “algún moco”. Tras la charla, todo parece indicar que su prima fue la que lo sufrió.

Ante eso, el León, como el mismo se denominó, contó: “Es como la hermanita que yo no tuve nunca Mili, yo la amo, tenemos muchas cosas en común que la quiero mucho. Ella es todo para mí, por eso me siento tan mal porque siento que hoy la defraudé que no estuvo bien, que fue feo lo que hice, que estuvo fuera de lugar. Por eso le pedí perdón, yo no soy así, y no quiero que se vuelva a repetir, no quería eso”.