Gran HerMaro: juegan juntos en todos los equipos

Uno juega de 9 (Nicolás) y el otro de 5 (Gonzalo). Siempre el fútbol estuvo presente en sus vidas. Incluso fue el único deporte al que le han dedicado tiempo desde muy chicos.

“Arrancamos más o menos a los cinco años en un club en Balcarce. Mis viejos siempre nos acompañan, a pesar de la distancia, hasta el día de hoy”, cuenta con orgullo Gonzalo.

P31-F03-hermanos-fleming.jpg

Nico quedó asombrado con Neuquén: “No me esperaba que sea tan grande y lo hermoso que es. Así que además de estar jugando al fútbol, estamos conociendo la ciudad y ambientándonos”.

Juegan de memoria

Jugar al fútbol con un hermano es una sensación única. Y los Fleming lo disfrutan cada día. “Es una de las cosas más lindas. Sabes casi todo, cuando está bien o cuando está mal. Entendés los movimientos que hace y dónde hay que dársela”, explica sobre las ventajas el mediocampista.

Los hermanos se animaron a destacar lo mejor y lo peor del otro. “Sin dudas que algo que sobresale de Nico es el profesionalismo que le pone a todo lo que hace y lo peor es cuando anda de malhumor y no le salen las cosas”, destaca Gonza y los dos sueltan las risas.

P31-F04-hermanos-fleming.jpg

Nico juega de 9 y es profesor de educación física. Gonza es 5 y le faltan pocas materias para recibirse en la misma carrera.

Mientras que Nico coincide en lo negativo de su compañero de sangre y al parecer el fuerte temperamento es una cuestión familiar. “Cuando está de mal humor es imposible poder tener una charla con él, así que ya lo conozco y sé que no hay que hablarle. Lo mejor es el compañerismo que tenemos. Hace diez años que vivo con él y siempre hacemos todo juntos”.

Mil anécdotas

“Hace unos años fuimos a hacer la pretemporada a Mar del Plata a un club y no nos querían dar un departamento. Les dijimos a los dirigentes que estábamos durmiendo en una plaza para apurar y ese mismo día nos entregaron la vivienda”, relata la travesura Gonzalo.

Nico no se quedó atrás y se animó a contar una que pudo haber terminado en fatalidad. “Una noche, viajando de Balcarce a Mardel, teníamos que cargar nafta y veo que una persona me hace señas, como saludándome. Me dice mi hermano ‘bajá el vidrio y fijate quién es’. Cuando saco la cabeza me doy cuenta que se estaba prendiendo fuego el auto. Eso me estaba avisando. Gonza agarró el matafuego pero no andaba. Yo salí corriendo y me escondí atrás de un árbol. Podría haber sido algo trágico pero por suerte hoy nos reímos”, cuenta Nico, el picante delantero.

P31-F01-hermanos-fleming.jpg

El objetivo para los hermanos Fleming en Maronese es muy claro: subir al Federal A. “Trataremos de clasificar en la zona lo más arriba posible y lo que queremos es lograr el ascenso. Falta mucho e iremos partido a partido y a medida que vayamos pasando de ronda se verá”, manifestó Nicolás. Además de la misma sangre y del fútbol, comparten su pasión por la educación física. Nico ya está recibido de profesor y Gonzalo arrancó un año más tarde y le faltan algunas materias para lograr el título.

Maronese sigue invicto con los hermanos Fleming en el Federal Amateur y buscará extender esta racha mañana cuando reciba, desde las 17, a Cruz del Sur de Bariloche.