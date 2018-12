Grande, Pa-tagonia: padre e hijo dieron la vuelta invictos

En este plantel tricampeón de Lifune (campeones en Pre-Décima, Copa Neuquén 2018 y Torneo Lifune 2018) se encuentra Joaquín Durán, hijo del DT, quien a los 3 años se sumó al club (ahora tiene 12).

“Con el técnico me llevo bien (risas). Siempre me da su apoyo. A veces me exige más que al resto, pero lo hace porque se preocupa por mí”, destaca el pequeño, quien afirma que Patagonia es “pasión”.

Por otra parte, en la A, la sexta de Alianza (2002) entrenada por Fabián Zapata gritó campeón y también sin recibir derrotas (lleva 16 triunfos y tres igualdades).

El Gallo suma 51 puntos y se encuentra a 15 justamente de Patagonia, que juega hoy, pero ya no tiene chances matemáticas de llegar al Celeste.

Bajamos a la B para contar la realidad de dos equipos que estuvieron de festejo este fin de semana. Por un lado, Bicicross, que en octava, tras el triunfo 5-1 ante Los Canales, gritaron campeón en la 2004, siendo el equipo más goleador de Lifune con 88 tantos (con su gran goleador Santiago Pino). A falta de nueve puntos por jugar, el elenco de Senillosa le sacó 10 de diferencia a Atlético Neuquén.

Pero el Tricolor celebró en reserva. Los dirigidos por Miguel Silva golearon 4-0 a Eucalipto como visitantes y tras el empate de Unión Vecinal (escolta), Atlético quedó a 13 puntos cuando restan tres fechas y aseguró el regreso a Primera.

Lifune estuvo de fiesta el fin de semana y se vendrán más vueltas.

