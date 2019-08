“¿Coincidís con lo que resumen tu madre cuando dice que tu padre es un drogadicto y fue violento?”, indagó el movilero. “No, para nada”, sentenció la joven y se alejó para finalizar la nota.

Más tarde, volvió a aparecer en la pantalla en la emisión grabada del Súper Bailando que compitió con el final de El Marginal 3. Atento a la puja por la audiencia, Tinelli recibió a la hija del Pájaro y Nannis mientras la exitosa ficción carcelaria hacía picos de 9,8 puntos en la TV Pública.

“Yo estoy bien. Hablo con los dos y es una situación triste, pero no voy a decir nada y menos en la tele. Más tarde quizás vea a mi madre, ella está bien", dijo la participante al ser consultada sobre el tema por Ángel de Brito.

Cuando el jurado le preguntó por las declaraciones de su hermano, Charlotte fue más cautelosa y solo se limitó a coincidir con la tristeza que tiene ambos: "Y sí, somos los hijos, obvio". "¿Y cuando escuchas a tu mamá hablar tan fuerte de tu papá?", inquirió el chimentero. "No quiero opinar. Todos los hijos quieren que sus padres estén juntos. Me encantaría, pero por ahora no veo que sea posible que puedan volver", replicó desatando el aplauso de la tribuna.

Consultada por Sofía Bonelli, la nueva novia de su padre, Charlotte manifestó: "No la conozco, no sé quién es. nunca la vi y no me interesa. no me importa".

Sobre las versiones sobre el bloqueo de tarjetas y cuentas bancarias por parte del exfutbolista hacia su madre, expresó: “Eso es mentira. Se dicen un montón de cosas, algunas son verdades y otras mentiras pero nada más”. "No me meto, son cosas de grandes, yo soy la hija, no pinto nada ahí ¿qué voy a hacer?", indicó en relación a la millonaria disputa legal que se avecina.

Luego de que Charlotte asegurara que su padre "está bien" de salud, Tinelli aprovechó para mandarle un saludo y manifestar públicamente el aprecio que siente por el ex delantero de la Selección Argentina. "No quiero con eso enfrentarme con tu mamá, pero lo quiero mucho desde hace muchos años a tu viejo", destacó.

Embed

Inmediatamente De Brito aprovechó la ocasión para invitarla a Charlotte a traer a sus padres al ciclo y el Cabezón redobló la apuesta al lanzar: "¿Vendría al programa tu mamá si la invitamos?". "¿Y si le tiramos unos pesos Marce? Con plata se soluciona todo Marce", disparó con picardía. "Un viajecito Marce, a Dubai...", propuso la protagonista de Caniggia libre.

Embed

Más allá de la crisis que atraviesa su familia, Charlotte logró conquistar al jurado con la que fue, según el plantel evaluador, la mejor gala en lo que va del certamen.

LEÉ MÁS

La fortuna que le reclama Mariana Nannis al Pájaro por el divorcio

Alex habló del embarazo que perdió Nannis y aseguró que su padre tiene problemas con las drogas