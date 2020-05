Guerra de traperos: Duki bancó a Londra

“Ojalá lo que me pasó a mi no le pase a nadie más, que el egoísmo de un sello gane al sueño del barrio y a lo que significa la música para mí”, tuiteó días atrás el músico, lo que generó una serie de posteos con el hashtag “liberen al león”.

En medio del escándalo apareció Lenny Tavárez, cantante y productor puertorriqueño, quien también apuntó contra el cordobés. “El problema no es que no lo dejan sacar música, eso es mentira. Tenemos una canción lista para salir y tenemos el ok de todas las partes menos de Pablo”, contó el joven, y siguió diciendo: “El problema es que no quiere cumplir con las obligaciones que adquirió con la disquería y no habló de Big Ligas. Ellos se han comportado de la mejor manera. Paulito, tenemos una canción lista para salir y tu solo estás pensando en cómo salirte de las obligaciones que firmaste. Baja la guardia y deja que los fanáticos disfruten”.

Con todo esto, Duki, uno de los máximos exponentes del género en Argentina, salió a defender a su compatriota. “Me desperté y tuve la mala idea de mirar un video en el que estaba hablando el pelotudo de Ovy On The Drums y el fracasado de Lenny Tavarez que ahora le vienen a tirar mierda a Paulo después de que les dio de comer a todos… ¿Con qué cara lo hacen, cabrón? Les dio de comer durante años con su música”, aseguró Duki en un descargo a través de sus historias de Instagram, y siguió: “Dejenlo en paz al pibe que va a ser padre, está tranquilo con su vaina. ¿Sabés lo que pasa Lenny? Vos siempre quisiste tener el éxito que tuvo él. No sabés lo que es tener la presión que tiene él, que la gente te quiera de verdad”.

