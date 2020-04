Histórico y solidario festival internacional en la cuarentena

Embed

Tras agradecer a los profesionales de la salud, Lady Gaga toco “Smile” y así dio el puntapie inicial del primer tramo pianístico, del que también fueron parte Stevie Wonder, con “Lean on me”; Paul McCartney (“Lady Madonna”) y Elton John (“I´m still standing”).

Tras el paso de Chris Martin, Eddie Vedder y Alicia Keys, The Rolling Stones cerraron la primera hora. Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood y Charlie Watts interpretaron juntos desde sus respectivos hogares el clásico “You Can’t Always Get What You Want”. Taylor Swift aportó dramatismo con “Soon you´ll be better”, Lizzo emocionó con “A time is gonna come” y Keith Urban la rompió con “Higher love”, de Stevie Winwood, con tres guitarras distintas. El toque latino estuvo en manos de Maluma, con “Carnaval”, Jennifer Lopez, con “People” y Sebastián Yatra, con “Robarte un beso”. Pharrel Williams, Beyonce, Usher y J Balvin fueron parte de la iniciativa.

La política y el mundo empresarial también alzó su voz con mensajes a través de Laura Bush y Michelle Obama; el magnate creador de Microsoft, Bill Gates; el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres; y Tedros Adhanom Ghebreyesus de la OMS.

