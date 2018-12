“Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá cómo me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no”, continuó Thelma. Dando fuertes detalles, recordó el espantoso momento: “Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no”. “Le dije ‘tus hijos tienen mi edad’, pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento, alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación”, concluyó Fardín, aún con lágrimas en los ojos.