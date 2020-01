Hugo Moyano: Pablo Pérez no seguirá en Independiente

Las diferencias entre los dirigentes y Pablo Pérez para terminar con el vínculo que une al jugador con el club radican en la manera y el monto de la indemnización.

Lo que sí está confirmado es que Pérez dejará el club, pero no para irse a otra entidad, sino que estará con el pase en su poder y su futuro es incierto, dado que el viernes cierra el libro de pases de la Superliga y también en Europa. .

Pusineri y el "no" a Mancuello. .

Por otra parte, el entrenador del club, Lucas Pusineri, confirmó que él mismo habló con el mediocampista Federico Mancuello para aclararle que actualmente no lo necesita en el plantel, y que está en busca de un jugador para otro puesto.

"Hablé con Federico, con quien fuimos compañeros, y le dije que es un muy buen futbolista, con sentido de pertenencia de la institución, pero por ahora no es el momento, ni el puesto que andaba buscando. Lo aprecio mucho. En otro contexto y en otra coyuntura puede venir de buena manera", afirmó en declaraciones a TyC Sports.

En ese sentido, el DT "rojo" comentó que "las prioridades que tenemos están claras y hoy no es fácil que vengan futbolistas nuevos, a nivel de refuerzos. Por eso llamé a Mancuello y le dije que hoy no era la prioridad".

Pusineri aclaró que "la superpoblación de posiciones no es buena, porque juegan once. Si tenemos superpoblación en algunos puestos y en otros no, entonces las prioridades cambian".

Sobre la salida de Pablo Pérez del plantel, Pusineri comentó que "el temperamento a veces te juega a favor y otras veces en contra, depende la jugada. Ese mismo temperamento hace que una persona esté en boca de todos y en su mayoría con críticas, lo que no está bueno".

Incluso Pusineri señaló que en el club hubo "algunos desgastes", que vienen del tiempo en que él dirigía en el Deportivo Cali.

"Hay cosas que acá no se pueden dejar pasar, que han pasado. Luego se verá. La realidad es que hay que ser serios, poder ser directos y frontales a la hora de conducir y a partir de ahí se resolverá que es lo mejor para cada parte", agregó.

