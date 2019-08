El equipo de Sebastián Beccacece dominó el partido pero le faltó profundidad, especialmente en la primera parte, con un Patronato poblado de suplentes decidido a defender.

El ingreso de Martín Benítez, en la segunda etapa, le dio más agresividad en ataque y encontró espacios.

El encuentro no ofreció muchas situaciones de riesgo en los arcos. Independiente, antes del gol, tuvo un remate de cabeza de Pablo Pérez que pasó cerca del palo izquierdo (PT 40m) y también dispuso de dos ocasiones con Sebastián Palacios que el ex Talleres no supo definir.

Patronato buscó la mayor resistencia posible con la cabeza puesta en el campeonato local en su afán por mantener la categoría.

Independiente, que levantó su nivel en la Superliga luego de la eliminación en la Copa Sudamericana, continúa en carrera en la Copa Argentina, que otorga una plaza para la Copa Libertadores, y en la próxima instancia tendrá a Defensa y Justicia como rival, justamente el ex equipo de Beccacece.

