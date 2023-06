Inesperado: Morena Rial trabaja en un supermercado

Las últimas semanas han sido muy movidas para el mundo de los Rial, ya que tras el ataque cardíaco de Jorge y su recuperación, su hija mayor , Morena Rial , decidió salir y hablar en el programa de Karina Mazzocco, A la tarde, donde ventiló infinidad de aspectos intrafamiliares, le pegó a ex parejas del periodista, y no se guardó nada.

En aquella visita de la mediática al programa de América ella no tuvo pelos en la lengua, y dejó muchas frases que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Una de las más polémicas fue cuando habló y expresó que ella no fue criada por su padre para trabajar de cajera en un supermercado, frase que rápidamente hizo ruido en el público.

Morena Rial supermercado

Sin embargo, el tiempo pasó, y al parecer la mayor de las hermanas Rial le pudo sacar provecho a la situación, ya que utilizó sus redes sociales para hacer una publicidad con un mercado, lo cual seguramente fue pago.

More Rial se mostró pesando distintas frutas y verduras para vendérselas al público, y dijo: “Hola a todos, ¿cómo están? Para los que saben, a mí no me criaron para trabajar en un supermercado, pero justo vine ‘A lo de Maty’ y Maty me propuso trabajar acá, así que acá me tienen”.

El posteo lo hizo en su historia de Intagram, donde además agregó: “Ahora les muestro un poquito más”. Cabe recordar que ella había contado que sus ingresos son gracias a las redes sociales donde la buscan para promocionar productos.