Estaba al frente de una importante empresa de Tierra del Fuego. Apasionado del automovilismo. Su hermana fue funcionaria de Rosana Bertone.

Inexplicable muerte: quién es el empresario que se mató en la misma ruta donde perdió la vida su padre.

El ámbito empresarial de Tierra del Fuego continúa conmocionado por la muerte de Felipe Santiago Fiocchi, el titular de una importante empresa de la provincia, quien perdió la vida en un vuelco en la Ruta Nacional 3.

El accidente fatal de Fiocchi se produjo muy cerca del lugar donde hace siete años falleció su padre, Pablo, en otra colisión vehicular.

Precisamente, Santiago, de 38 años, estaba al frente de la firma Patagonia Maquinarias, una cadena de concesionarias de maquinaria agrícola, desde 2019, cuando tuvo que hacerse cargo tras la muerte de quien había desarrollado la empresa familiar en sus orígenes.

El accidente, aún sin explicaciones

Las causas que provocaron el vuelco fatal de Santiago Fiocchi todavía no pudieron ser determinadas por la investigación.

El impresionante vuelco de la cupé Toyota 86 GR que conducía el empresario se produjo en el kilómetro 2.868 de la Ruta 3, entre las ciudades de Río Grande y Tolhuin, a la altura de la estancia San Luis, a unos 50 kilómetros de la sede de Patagonia Maquinarias.

Vuelco y muerte del empresario Santiago Fiocchi en la Ruta 3, en Tierra del Fuego.

No hubo otro vehículo involucrado. Los agentes policiales que llegaron al lugar del accidente encontraron a la víctima dentro del auto, con el cinturón de seguridad puesto.

Los análisis preliminares del episodio hacen plantear la hipótesis de que Fiocchi circulaba a una velocidad elevada, por la distancia de casi 100 metros que recorrió su auto después de despistar.

Más allá de esto, hasta este jueves no se conocían otros elementos que pudieran presumirse como causantes de un accidente. Las condiciones climáticas y de visibilidad eran óptimas.

Hipótesis descartadas

Dos posibles factores fueron descartados por los investigadores policiales.

El primero fue la presencia de animales en el camino. En la región es muy común que los automovilistas se topen con guanacos, lo que, si se produce de manera imprevista e intempestiva, puede causar una mala maniobra y un accidente.

Sin embargo, los equipos de emergencia que llegaron al lugar tras el accidente no divisaron guanacos en la zona.

Otra causa que se tiene en cuenta en estos casos es una posible distracción debida al uso del teléfono celular.

Pero tampoco esta opción es tenida en cuenta, debido a una sencilla razón: en la zona donde Fiocchi volcó no hay señal.

Las pericias deberán determinar si hubo alguna falla mecánica que haya podido causar la colisión, algo que en las primeras inspecciones oculares no se advirtió.

El empresario, su familia y su pasión

Santiago Fiocchi era dueño de Patagonia Maquinarias, una red de concesionarias con sede en Río Grande que opera en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.

Casado y con dos hijos pequeños, en 2019 quedó al frente de la firma, después de que su padre murió en la Ruta Nacional 3, cuando un auto que salía de la obra en construcción del micro estadio de Río Grande embistió la motocicleta en la que viajaba.

Apasionado de las carreras de autos, Santiago participó de las competencias fueguinas de Automovilismo en Pista.

La Asociación de Pilotos de Automovilismo en Pista de Tierra del Fuego estuvo entre quienes expresaron las condolencias por su muerte.

"Formó parte de nuestras categorías como piloto y socio", indicaron en un comunicado en el que, además, acompañaron "a familiares y amigos en este difícil momento".

Patagonia Maquinarias comercializa equipos de la marca John Deere. En la compañía trabajan también las hermanas de Santiago, en las áreas de administración y finanzas, y de marketing y publicaciones corporativas, respectivamente.

Una de las hermanas, Cecilia Fiocchi, fue funcionaria provincial en Tierra del Fuego, en el área de Relaciones Exteriores en el gobierno de Rosana Bertone.