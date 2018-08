Hace unos días la vedette aseguró que el jugador le pasa solo 20 mil pesos por mes y que es ella el principal sostén económico de las tres hijas en común.

"Cansado" de quedar mal parado ante la opinión pública, Defederico fue como invitado a Los ángeles de la mañana para hacer un duro descargo.

"El llantito ese no va más. Siempre ella es la víctima y yo soy el peor. Hay 20 mil pesos que son en efectivo. Después está la niñera, que cobra en dólares, porque ella se trajo a su niñera de Ecuador y pautamos el sueldo en dólares como ganaba allá y son 1300 dólares. Hoy eso son casi 40 mil pesos. Más la matrícula (del jardín de las nenas) y todos los gastos de la tarjeta particular de Cinthia hace siete meses. ¿Y ella cree que solo le paso 20 mil pesos?", cuestionó Defederico.

Con respecto a la extensión de la bailarina, detalló que él le paga la patente de su camioneta Honda HRV, dos facturas de TV por cable y la prepaga. En total, suma un número cercano a los 100 mil pesos por mes.

"Este fue el último mes. Ya le corté la tarjeta y desde entonces empezó a matarme. Tengo estos gastos y además tengo que vivir yo. Y estoy sin club. Yo me fui, agarré mis cosas y me llevé un televisor y me lo reclamó. ¡Un televisor! Yo lo único que quiero es estar tranquilo y demostrar que estoy al día con mis hijas. Me molesta que mienta, si no le bajé ni un peso y estoy sin laburo. Hay que ser un poco más agradecida, yo no la molesto, ni la llamo", se quejó.

Defederico apuntó contra su ex al deslizar que la relación se quebró definitivamente en febrero, cuando él descubrió a Cinthia en una infidelidad.

También buscó dejarla mal parada al contar que de regresó de sus vacaciones de amor en Las Vegas y Nueva York con Martín Baclini, la bailarina no pasó a ver a sus hijas que la esperaron con una torta, sino que llegó a las 11 de la noche porque fue al bautismo de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza.

Al enterarse de las declaraciones que el padre de sus hijas dio en El Trece, Fernández estalló en Involucrados, aquí y ahora donde trabaja de panelista.

"Defederico te trata de infiel, Cinthia. Dijo que llorabas por él en el verano, pero que a Martín Baclini lo conociste en Córdoba", contó su colega Guido Zaffora y Cinthia se defendió. "No conocí a Martín en Córdoba. Vino con un amigo mío a ver la obra y ni siquiera sabía, no lo conocí. Todo fue cuatro meses después. "Le compraría dos huevos y se los pondría", sentenció enojada por la actitud de su ex.

En cuento a la disputa económica, Fernández expresó: "Me parece bizarro y de mal gusto hablar de plata con la situación económica del país. Él me pasa 20.000 pesos por mes en efectivo y después paga la niñera aparte. Respecto de la tarjeta, supongo que lo dice porque se debitaba la obra social y el seguro del auto. De la obra social le corresponde pagar lo de las nenas, pero le dije que yo le iba a dar la plata de mi cobertura médica. Pero me cortó el seguro del auto de un día para el otro, y yo ando con las nenas en ese auto".

Embed

Embed

Embed

LEÉ MÁS

Defederico se la juró a Cinthia Fernández: "¡Seguí jodiendo que...!"

Cinthia Fernández se quebró al contar que Defederico le pidió el divorcio