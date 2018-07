Inostroza: "Me duele dejar Petro, no sé si volveré"

“Es una nueva apuesta, sé que hay riesgos pero queremos pelear arriba”, son las palabras del Chori, que forjó su carrera en el Matador, desde inferiores hasta sus 32 años (salvo por un leve paso por Don Bosco). Más de una década con actuaciones memorables como la serie de penales de Copa Neuquén ante Unión Vecinal este año que le dio al Naranja el ascenso el Regional Amateur.

“Me convenció el proyecto de San Patricio, la idea es cambiar la mentalidad y a largo plazo pelear en lo más alto de cada competencia. Acá tenemos que trabajar el doble y es un lindo desafío”, dice el “1”, que entiende el reto de llegar a un club que no acostumbra a pelear los primeros planos en Lifune.

Pero su partida del Matador no fue fácil para el arquero, que tuvo que sopesar con cautela la determinación. “Me duele porque no sé si voy a tener la posibilidad de volver. Fue muy difícil y lo hablé con mi familia pero estoy preparado”.

Su partida puede ser dolorosa para la afición naranja, pero en ese sentido Chori siente que cumplió con el público de Plaza Huincul. “La gente siempre se acuerda de lo lindo, sé que algunos no lo van a entender pero yo amo los colores de Petrolero y los defendí de la mejor forma cada vez que me tocó, eso me deja tranquilo. Ahora desde donde me toque voy a seguir alentando para que le vaya bien al club del que soy hincha”.