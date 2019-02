Insultos y maltrato

“No contesto preguntas”, fue la respuesta tajante del humorista apenas el notero se acercó a hablarle. Luego procedió de mal modo cuando le preguntaron si haría teatro con Flavio Mendoza: “Bueno, ¿si lo sabés para qué me preguntás? No podés pasar la vida haciendo preguntas, se te va a vaciar el cerebro. Elaborá un concepto para vos”. El clima se puso más feo cuando Antonio le gritó a Santiago: “Salí del medio, ¡dejame de joder! ¡No me rompás los huevos!”, e incluso le cerró la puerta del auto bruscamente, por lo que Riva Roy debió correrse para que no le agarrara el brazo.