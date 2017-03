Jaime Stiuso declaró más de tres horas en una causa contra Milani

Buenos aires.- Con una apariencia diferente de la que tenía, Antonio “Jaime” Stiuso declaró ante el juez federal Claudio Bonadio en el marco de una causa contra César Milani por supuesto espionaje ilegal.

El ex agente de inteligencia, que fue director de Operaciones de la ex SIDE, declaró tres horas y media ante Bonadio para determinar si Milani montó una “inteligencia paralela”. También se encuentran bajo investigación varios ex ministros de Defensa kirchneristas, por los fondos asignados a Inteligencia de esa fuerza armada. El ex espía Stiuso se presentó junto a su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, y mostró de buen humor y hasta mantuvo un breve contacto con los periodistas en los pasillos del edificio.