Jimena Barón contó qué le pasa con Tomás Holder de Gran Hermano

“ Soñé que era una pareja del Bailando 2023 con Tomás Holder . Esto se está yendo al carajo” , se sinceró la artista en su cuenta oficial de Twitter. Como no podía ser de otra manera, las respuestas no se hicieron esperar y el intercambio de opiniones entre Jimena y sus seguidores tomó dimensiones inesperadas.

El posteo superó los 18 mil likes y sumó todo tipo de opiniones de aquellos que siguen a la intérprete de La Araña a diario y buscan una respuesta de ella a alguno de sus comentarios. "Un límite, Jimena" le escribieron. Y ella respondió "no sé qué hacer", bromeando a con su dependencia del ciclo que tiene a los hermanitos encerrados sin contacto con el mundo exterior.

“Que no caiga tu carrera Jime. Te apoyo en todo pero en esta no jajaja”, le respondió uno de los seguidores incondicionales de la cantante, que la acompañan en las buenas y en las malas pero que no quieren nada a Holder. “Eso fue una pesadilla más que un sueño”, le replicó otro. Y hasta hubo quién rogó "traten de que Tinelli no vea esto, ya lo conocemos”, temiendo que Marcelo decida hacer realidad el sueño de la artista, que ya ha pasado por otros bailando y hasta se enamoró de su coequiper, el bailarín Mauro Caiazza