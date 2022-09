Jimena Monteverde contó intimidades de los invitados a las mesazas

Claro que nunca se pensó que daría nombres de los famosos y que solo contaría insólitos momentos, pero Jime no se quedó callada y ante Adrián Pallares y Rodrigo Lussich contó todo. "La verdad es que siempre hay alguno que pide llevarse la vianda. Hubo varios, de verdad. Creo que uno de ellos fue Fede Bal" , dijo.

Fede Bal

En el aire de los programas siempre se observa que los invitados no comen todo, pero Monteverde no solo desmintió, sino que contó quiénes le han pedido más “sinceramente me ha pasado de que se comen todo y comen de todo, muchísimos hasta piden más. Creo que (Ricardo) Darín pidió repetir postre, la (Ana María) Picchio también pidió repetir...".

También se refirió a la bebida. "Depende del invitado alcanza lo que se pone en la mesa, alguno medio copete también hay", explicó entre risas, pero en esta oportunidad sin ahondar en nombres.

Una de las novedades que introdujo la cocinera en las nuevas mesas de Mirtha y Juana es la comida vegetariana y sobre esto explicó: "Decidí que todos van a comer vegetariano, libres de carne", detallando que al ser un programa de televisión es recomendable tener alternativas que sean fáciles de digerir para poder sostener la dinámica de charla en la mesa.