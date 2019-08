Joaco abre el capítulo tres de la dinastía Godoy

Todavía no tiene apodo, pero seguramente en breve lo tendrá. “Tengo que verlo más, estas son cosas que nacen dentro del gimnasio”, dijo su orgulloso abuelo, una leyenda local. “Por ahora es Joaco, no tiene aún ningún apodo de guerra”, afirmó.

Es que Bruno, “bautizó” boxísticamente el mismo siempre a casi todos sus hijos que se fueron sucediendo en esta pasión: Alberto “Maravilla”, padre del joven púgil; Horacio “La Pantera; Billi “El Niño”; Gino “El Aspero”; Mauro “El Rayo”; Matías “El Pistón” y Emmanuel “Manu”.

Joaco es el primero de la tercera generación que abre un nuevo capítulo en la historia de estos guerreros del ring. Si bien desde pequeño conoce el ambiente del boxeo durante cinco años practicó fútbol, primero en Alborada y después en la ADC en Centenario.

“Juego de 5 o 9 juego”, contó pero ahora abrió un paréntesis y decidió calzarse los guantes.

“Fue un día común hace unos cuatro meses. Se me dio por probar, se lo conté a mi papá y me apoyó”, reveló.

Recuadro-joaco.jpg

Alberto ex campeón latino welter CMB, recordó que “cuando me lo dijo enseguida lo mandé a entrenar con el abuelo porque yo no tengo tiempo para hacerlo. Y como le ocurrió a mi propio padre conmigo, tampoco a mí me gusta que él pelee. Ahora lo entiendo. Más que nada porque es un deporte en el que tenés que tener carácter, ser un hombre decidido, Y uno, como padre, no quiere que golpeen a tu hijo. Pero si lo hace bien lo voy apoyar. Eso sí, primero está el estudio. Es lo que le digo siempre”, afirmó.

“La experiencia fue espectacular. Imaginate tres generaciones se unieron: mi padre, yo y mi hijo. Estaba feliz esa noche” recalcó.

“Nerviosos no estábamos, pero si un poco ansiosos”, reconoció Bruno que también compartió el rincón ahora para acompañar a un nieto. “Ni yo ni el padre queríamos que peleara, pero al ‘mocoso’ le sobra coraje y dijimos bueno ha aprendido a defenderse que se saque las ganas y ojalá –decíamos- no suba nunca más. Pero no. Subió, le encantó y me dijo: ‘abuelo ahora entrename en serio”.

Antes de sonar la campana para iniciar la pelea “le dije que tuviera tranquilidad, que disfrute. La meta no sólo es ganar y menos siendo tan chico. No es fácil estar. Nos dio mucha ternura a Horacio y a mí porque es la tercera generación y si no me avisan no me doy cuenta. La carrera de boxeo es larga que sea lo que Dios quiera y que llegue hasta dónde Dios lo permita”, dijo orgulloso.

Para Joaco el debut “fue todo un reto –rememoró- estaba lleno de nervios y pensaba que tenía que empatar o ganar, sino de alguna manera estaría defraudando a mi papá, abuelo y también a mi”.

Sobre su estilo comentó, “todavía no lo sé. Voy a ir probando variantes. Mi ídolo es mi tío Mauro (El Rayo), pero quiero hacer mi propio historia”, tiró. En cuanto a su apodo afirmó: “Todavía no lo tengo pero pronto mi abuelo me encontrará uno”. En el nombre del padre… y del abuelo.

LEÉ MÁS

Conocé la historia de Ailín Franzante, la primera neuquina en firmar contrato profesional como futbolista en el país

¡Mala pata, Cipo! A pocos días del debut, se desgarró la figura Vergara

Caviahue recibirá el imperdible show del RugbyXtreme, con un ex Puma invitado