"En los últimos días pensé mucho sobre algunos de los temas agobiantes que enfrentamos. A veces sentimos que defendemos causas diferentes, pero yo veo un elemento común. Sea que hablemos de desigualdad de género, racismo, derechos de minorías, o de pueblos indígenas o de los animales, en realidad se trata de luchar contra la injusticia", siguió el actor tras recibir el Oscar. "Contra la creencia que un pueblo, una raza, un género o una especie tiene derecho a dominar, usar y explotar a otra con impunidad. Creo que nos hemos desconectado del mundo natural, y muchos somos culpables de una visión egocentrista del mundo, pensamos que somos el centro del universo", agregó el artista que milita el veganismo.

"Nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca, y cuando nace su bebé lo robamos, o usamos su leche para nuestro café o nuestro cereal. Pensamos que hay que sacrificar algo para conseguir algo. Pero los seres humanos somos tan creativos e ingeniosos, que si usamos el amor y la compasión como nuestro principio rector vamos a poder crear, desarrollar y aplicar sistemas que beneficien a todos los seres vivos y al medio ambiente", postuló.

"He sido un bandido toda mi vida, he sido egoísta, cruel, difícil para trabajar, pero ustedes me han dado una segunda oportunidad. Cuando nos apoyamos, cuando nos educamos mutuamente y nos guiamos hacia la redención, es humanidad. Mi hermano, cuando tenía 17 años, escribió esta letra: 'Corre al rescate y la paz estará contigo'", dijo finalmente, notablemente emocionado, antes de retirarse del escenario con su Oscar.

joaquin-phoenix-oscar.jpg Joaquin Phoenix no pudo evitar quebrarse al recordar a su hermano en los Oscars.

River, el hermano mayor de Joaquin, había iniciado una prometedora carrera en la industria del cine. Conocido por su papel como Chris Chambers en la película Stand by me, participó en Explorers, The Mosquito Coast y Running on Empty. Su trabajo fue tan alabado que incluso fue nominado a los premios Oscar y al Globo de Oro.

Amigo de Keanu Reeves (quien quedó devastado tras su muerte), River era vegano como Joaquin y defensor de los derechos de los animales.

El 30 de octubre de 1993 un fatídico incidente acabó con su vida y marcó la de Joaquiny para siempre. Los hermanos Phoenix acordaron reunirse en el club nocturno The Viper Room, propiedad del también actor Johnny Depp. En ese recinto River iba a tocar con su banda Aleka's Attic pero le anunciaron que no podría presentarse porque el local estaba demasiado lleno.

river-phoenix.jpg Tanto Joaquin como River Phoenix hicieron historia en Hollywood.

Cerca de la una de la madrugada, River advirtió que se sentía indispuesto. En medio de la euforia de la noche, el joven de 23 años se derrumbó en el suelo y empezó a convulsionar como consecuencia de una sobredosis.

Joaquin Phoenix llamó de inmediato al 911 pidiendo auxilio mientras su hermano era atendido por su hermana, Rain, quien intentó reanimrlo.

phoenix.jpg River Phoenix fue uno de los impulsores de la carrera de Joaquin y hasta predijo que sería más famoso que él.

Pese a que la ambulancia llegó mientras River se mantenía vivo, no fue posible salvarlo. Joaquin Phoenix tenía para entonces 19 años y nunca pudo superar la culpa por la pérdida de su hermano. “Es algo que nunca voy a entender. Esa noche River quería quedarse en casa tocando la guitarra, pero yo lo convencí de salir... Él no tenía ganas, lo hizo para asegurarse que yo estuviera bien... Después de la muerte de River sentí que estaba alterado. Me tomó más de un año volver a empezar mi vida", dijo hace un tiempo en una entrevista.

Tiempo después Joaquín contó que su hermano predijo que sería aún más famoso que él. “Vas a ser un actor y serás más conocido que yo”, le había dijo mirándolo a los ojos, frente a su madre. "Mi madre y yo nos miramos con cara de ‘¿qué diablos está hablando?’. No sé por qué dijo eso o qué sabía de mí mi hermano. No había estado actuando en absoluto. Pero también lo dijo con cierto peso, con un conocimiento que me parecía tan absurdo en ese momento, pero por supuesto ahora, en retrospectiva, piensas: ‘¿Cómo diablos lo sabía?’”, señaló Joaquin al recordar la anécdota.

