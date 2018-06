En mayo de ese año, cuando jugaba en el Newcastle de Inglaterra, tuvo un choque con el jugador Bacary Sagna. Comenzó a sentir dolores en el testículo y cuando se inflamó esa zona, se hizo el primer estudio. "Ahí descubrieron que tenía cáncer", dijo en el programa de televisión Podemos Hablar.

"Primero traté de buscar otra opinión, pero me dijeron exactamente lo mismo. A partir de ahí yo tuve ganas de que me atendieran en Argentina, porque quería estar con mi familia, mi gente, y entender de qué iba la enfermedad", sostuvo.

Gutiérrez reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa. "A nosotros nos hacen ver como que somos superhéroes y uno lo empieza a creer. Entrenamientos todos los días, siempre con médicos, te metés en un mundo donde nunca parece que te va a tocar", analizó.

"Yo hablaba muy bien inglés pero no pude entender el momento en que el médico me decía la palabra 'tumor"'. Rompí a llorar, me fui a mi casa y estaba mi papá, que tampoco lo entendía", relató.

