Jóvenes, youtubers y abusadores

El tema tomó estado público luego de que otro reconocido subidor de videos llamado Dude Vlogs diera a conocer en su cuenta la situación, con una joven fan de los mencionados cuatro famosos durante una fiesta, hace dos años. Los acusados son Lucas Castel, Yao Cabrera, Fabri Lemus y Gonza Fonseca. “Me parece muy bien que se conozca que pasan estas cosas, la verdad me da mucho asco. Yo estaba borracha, eso es verdad. No le pueden hacer estas cosas a una mujer que está inconsciente”, dijo la joven en su propio canal de Youtube, en un video donde se la observa perturbada y triste por la difusión masiva del abuso grupal.

El youtuber que inició la denuncia mantuvo un diálogo telefónico con la joven víctima. “Pasaron una banda de cosas. Lo mismo les sucede a muchas chicas. Esa vez del video fui con mis amigas, no sabía que iba a pasar eso. Yo no lo filmé. Después cayeron todos los pibes famosos. Yo había tomado mucho. Me retuvieron para que me quede con ellos. Uno me dijo ‘vos tendrías que sentirte privilegiada, porque estás con nosotros, que somos youtubers famosos, miles de chicas querrían estar acá’”.

Embed

El video del abuso se viralizó a través de distintas plataformas, como la propia Youtube, pero también en Facebook, Twitter e incluso Whatsapp, entre otras. En la grabación se puede ver cómo la chica aparece tumbada en una cama mientras Cabrera y Fonseca la tocan sexualmente sin su consentimiento y le desabrochan el corpiño. Castel y Lemus observan la acción, bromean y se ríen. “No me violaron. Pero no se le hace eso a una mujer que está alcoholizada. Yo no di mi consentimiento para que hagan eso. Yo estaba en pedo, me tenían estampada contra la cama. No me podía mover, yo no estaba bien”, dijo la mujer.

Dude Vlogs, el youtuber que publicó la denuncia, expresó en su canal que “es necesario abrir los ojos, compartiendo videos positivos, y también es importante saber que hay gente con otras intenciones en Youtube”. En Facebook, la reconocida militante feminista Feliciana Bilat difundió el caso y escribió que “un grupo de youtubers ‘de moda’ (a los cuales mi hija sigue minuto a minuto) abusaron sexualmente de una fan que estaba borracha”.

“Hay un video que muestra los abusos. Lo filma otro de ellos que ahora se quiere hacer el copado, pero en el momento sólo se dedicó a filmar. No aceptamos machos ni abusadores. Ni en el rock, ni en las radios, ni en las redes. Los youtubers ahora son importantes y modelos a seguir para la generación de pibas y pibes preadolescentes y adolescentes”, dijo Bilat.

Los acusados se defendieron

Luego de la denuncia, los youtubers acusados se defendieron en sus redes sociales. Gonza Fonseca publicó un video en el que explica lo que pasó esa noche, siempre según su versión. “La verdad es que la estoy pasando re mal, espero que logren entender lo que pasó”, publicó el joven en Twitter. Yao Cabrera también escribió un tuit al respecto. “Si la gente sólo se dedicara a hacer su vida sin la necesidad de querer siempre salir a embarrar a alguien con mentiras, todo sería mejor”. Lucas Castel subió un video en el que asegura que creyó que la chica la estaba pasando bien.