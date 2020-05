Juana quiere que su novio le pida su mano a su padre

"¿Tendrías más hijos?", inquirió su invitado, redoblando la apuesta. "No lo sé, no sé si puedo también. Tuve varios hijos por cesárea, un montón de situaciones complejas de salud, pero estoy abierta al universo siempre", se sinceró Juana.

Cuando Olivieri le preguntó qué fue lo que la enamoró de Goldenhorn, con quien inició una relación a fines del año pasado, Juanita se animó a revelar cómo se conocieron. "Fue una cita a ciegas. Yo había ido a trabajar a Córdoba, estaba con mi mamá y un grupo de amigos comiendo en un restaurante y pregunté si no tenían a nadie para presentarme. Hacía 7 años que estaba soltera", arrancó diciendo.

"Pasó un tiempo y recibo un mensaje que me dice ‘agente x’. Él no sabía mi nombre y me mandó un mensaje que me encantó. Le digo: tengo una hora para que nos tomemos un vino y nos conozcamos. Él no sabía que estaba hablando conmigo, y salgo, me mira y me dice ‘ah, ¿sos vos?’", dijo y agregó que el arquitecto solo sabía su nombre pero no quién era ella verdaderamente.

"Yo dije: ‘Sí, hace 37 años que soy yo’, y fuimos a tomar un vino a un bar malísimo.Fue el peor vino del mundo, pero hubo ahí algo, surgió una magia. Más tarde nos encontramos con nuestro amigo y nos dijo: ‘yo pensé que iban a durar dos semanas’", recordó. "Yo me casaría por el amor, no por algo religioso", cerró.

