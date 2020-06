Juana Viale apuesta a una mesa picante y PH se la juega con Luli

Eche-R10.png

En PH, Luli Salazar será una de las figuras que tendrá el ciclo, que también contará con Coco Sily, el futbolista Brian Sarmiento y Lola Latorre. Esta última por primera vez estará presente en el segmento "Punto de encuentro".

Luli, en tanto, llega a Telefe luego de su debut en Polémica en el bar. Devenida en politóloga, la modelo reveló en ese envío que aún no ha encontrado nueva pareja: "Lo que me pasa ahora es que muchos hombres, como saben que me gusta el perfil intelectual y político, se quieren hacer que están ‘dentro del palo’ . Me dicen cosas como ‘mirá que yo conozco a tal político’".

